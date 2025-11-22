Пловец Пригода хотел бы еще раз выступить на ЧМ в России

Россия будет претендовать на проведение чемпионата мира 2031 года

Кирилл Пригода © Егор Алеев/ ТАСС

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Российский пловец Кирилл Пригода хотел бы еще раз выступить на домашнем чемпионате мира. Об этом он рассказал ТАСС.

Ранее председатель Федерации водных видов спорта России Дмитрий Мазепин сообщил о том, что Россия будет претендовать на проведение чемпионата мира 2031 года.

"Конечно, домашний чемпионат мира - это уникальнейшее событие. Предыдущий чемпионат мира в России проходил в Казани, и мне на нем посчастливилось выступить. Это было одно из эмоционально ярчайших событий в моей жизни. Если перспектива выступить на домашнем чемпионате мира будет реальной, я буду цепляться за нее всеми фибрами души", - сказал Пригода.