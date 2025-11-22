Норрис выиграл квалификацию Гран-при Лас-Вегаса "Формулы-1"
Редакция сайта ТАСС
05:16
ВАШИНГТОН, 22 ноября. /ТАСС/. Британский пилот "Макларена" Ландо Норрис стал победителем квалификации 22-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" сезона 2025 года - Гран-при Лас-Вегаса.
Второе место занял представитель Нидерландов Макс Ферстаппен из "Ред Булл". Тройку лучших замкнул испанец Карлос Сайнс - младший, представляющий "Уильямс".
Гонка пройдет в воскресенье. Ее начало запланировано на 07:00 мск.