Третьяк отметил, что уход Хартли из "Локомотива" будет ошибкой для клуба

Ранее сообщалось, что канадец может покинуть ярославский клуб

Главный тренер "Локомотива" Боб Хартли © Валерия Калугина/ ТАСС

МОСКВА, 22 ноября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Возможный уход из "Локомотива" Боба Хартли будет ошибкой для ярославского хоккейного клуба. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.

Ранее о возможном уходе канадского специалиста сообщил Telegram-канал "Хоккей без зрителей". По информации источника, это связано с тем, что Хартли не сработался с руководством клуба, еще одной причиной возможного ухода является увольнение помощника Хартли Дмитрия Рябыкина.

"Знаю, что Хартли - действительно хороший тренер, и если он уйдет, это будет большой ошибкой "Локомотива". Он уже много что доказал здесь. Но что там происходит в клубе, это его дело, не в моей компетенции", - сказал Третьяк.

17 ноября о своем уходе из "Трактора" объявил еще один канадский тренер Бенуа Гру, который выводил челябинскую команду в финал последнего Кубка Гагарина, где она проиграла "Локомотиву".

"Это жизнь, я просто не ожидал, что так это быстро произошло. Можно только догадываться, почему так случилось. Тренер не всегда виноват: нестабильно играют вратарь, оборона очень слабо выглядит. Атака неплохая, но она начинает играть, когда проигрывает, а надо так играть с самого начала", - отметил Третьяк.