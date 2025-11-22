"Бостон" обыграл "Лос-Анджелес" в матче НХЛ благодаря двум передачам Задорова

Защитник "Бостона" Никита Задоров © Sean M. Haffey/ Getty Images

ВАШИНГТОН, 22 ноября. /ТАСС/. "Бостон" со счетом 2:1 в овертайме победил "Лос-Анджелес" в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

У победителей голы забил Морган Гики (49-я и 64-я минуты). В составе проигравших шайбу забросил Йоэль Армиа (54). Российский нападающий "Лос-Анджелеса" Андрей Кузьменко не набрал очков.

Защитник "Бостона" Никита Задоров сделал два результативных паса. В 23 играх регулярного чемпионата на счету россиянина 7 очков (1 гол + 6 передач).

"Бостон" возглавляет турнирную таблицу Атлантического дивизиона с 26 очками в 23 матчах. "Лос-Анджелес" занимает 3-е место в Тихоокеанском дивизионе, набрав 26 очков по итогам 22 игр. В следующем матче "Бостон" в ночь на 24 ноября по московскому времени сыграет в гостях против "Сан-Хосе", "Лос-Анджелес" днем позднее примет "Оттаву".