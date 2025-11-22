Майгуров считает, что отстранение не уменьшило популярность биатлона в России

По его словам, не сокращается количество детей, которые приходят в биатлон

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Отстранение российских биатлонистов от международных соревнований не повлияло ни на популярность биатлона в России, ни на количество детей, которые приходят в этот вид спорта. Об этом ТАСС рассказал президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров.

"К счастью, количество ребятишек, которые приходят в биатлон, не уменьшается. Мы не знаем, когда отстранение закончится, но это же не значит, что мы должны остановить развитие биатлона? Четыре года прошло, а интерес к нашему виду спорта прежний. И благодаря разным инструментам спортсмены сегодня так или иначе замотивированы, в том числе и в финансовом плане, чтобы участвовать в соревнованиях, стремиться стать лучшими", - рассказал Майгуров.

"Ни для кого не секрет, что биатлонистам их работа приносит доход - не меньший, если бы они участвовали в международных турнирах. Наши лидеры зарабатывают, на мой взгляд, хорошие призовые. Чтобы зарабатывать много, надо все время быть в призах - сегодня это около 70 человек. К слову, раньше такого призового фонда у нас никогда не было в принципе. Только по итогам прошлого сезона мы выплатили спортсменам в общей сложности 90 миллионов рублей призовых", - подчеркнул глава СБР.

Российские и белорусские биатлонисты были отстранены Международным союзом биатлонистов в марте 2022 года в связи с обострением ситуации на Украине, организация отказывается допускать их даже в нейтральном статусе.