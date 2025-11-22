Бедард стал самым молодым хоккеистом, сделавшим 100 ассистов за "Чикаго"

Прежнее достижение принадлежало американскому форварду Эди Ольчику

Нападающий "Чикаго" Коннор Бедард © Michael Reaves/ Getty Images

ВАШИНГТОН, 22 ноября. /ТАСС/. Канадский нападающий Коннор Бедард стал самым молодым игроком, достигшим 100 результативных передач в клубе Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Чикаго".

Бедард отдал две результативные передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Баффало" (3:9). Рубеж в 100 ассистов покорился Бедарду в возрасте 20 лет и 127 дней. Прежнее достижение принадлежало американскому форварду Эди Ольчику (20 лет и 141 день). Среди действующих игроков моложе Бедарда на момент достижения отметки были только канадские нападающие Сидни Кросби (19 лет и 134 дня) и Коннор Макдэвид (20 лет и 85 дней), которые выступают за "Питтсбург" и "Эдмонтон" соответственно.

"Чикаго" выбрал Бедарда под общим первым номером на драфте НХЛ 2023 года. На счету нападающего 58 голов и 101 передача в 171 матче за клуб. В нынешнем сезоне он входит в тройку лидеров регулярного чемпионата в списке бомбардиров.