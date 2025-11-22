ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Ближневосточный конфликт
ТАСС Медиа
ГлавнаяСпортЛетние олимпийские виды спорта

Российский гимнаст Духно выиграл многоборье на ЧМ среди юниоров

По итогам шести упражнений спортсмен набрал 82,031 балла
Редакция сайта ТАСС
09:29

Арсений Духно

© Валерий Шарифулин/ ТАСС

БАНГКОК, 22 ноября. /ТАСС/. Россиянин Арсений Духно стал победителем юниорского чемпионата мира по спортивной гимнастике в личном многоборье. Соревнования проходят на Филиппинах.

По итогам шести упражнений спортсмен набрал 82,031 балла. Второе место занял японец Нао Одзима (81,799), третье - китаец Ланьбинь Ян (81,099).

Духно является единственным российским гимнастом, приехавшим на мужские соревнования. В финалах он выступит в вольных упражнениях и опорном прыжке, где отобрался с первого места, на коне (с третьего места) и кольцах (с четвертого). Финалы в отдельных видах пройдут с 23 по 24 ноября. 

ФилиппиныРоссияЛетние олимпийские виды спорта