Российский гимнаст Духно выиграл многоборье на ЧМ среди юниоров

Арсений Духно © Валерий Шарифулин/ ТАСС

БАНГКОК, 22 ноября. /ТАСС/. Россиянин Арсений Духно стал победителем юниорского чемпионата мира по спортивной гимнастике в личном многоборье. Соревнования проходят на Филиппинах.

По итогам шести упражнений спортсмен набрал 82,031 балла. Второе место занял японец Нао Одзима (81,799), третье - китаец Ланьбинь Ян (81,099).

Духно является единственным российским гимнастом, приехавшим на мужские соревнования. В финалах он выступит в вольных упражнениях и опорном прыжке, где отобрался с первого места, на коне (с третьего места) и кольцах (с четвертого). Финалы в отдельных видах пройдут с 23 по 24 ноября.