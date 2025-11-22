"Шанхай Шэньхуа" под руководством Слуцкого стал вторым в чемпионате Китая

Команда российского тренера отстала от "Шанхай Порт" на два очка

Редакция сайта ТАСС

ШАНХАЙ, 22 ноября. /ТАСС/. Футбольный клуб "Шанхай Шэньхуа" под руководством россиянина Леонида Слуцкого занял второе место по итогам чемпионата Китая.

В заключительном туре "Шанхай Шэньхуа" выиграл на выезде у "Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер" (3:1), а "Шанхай Порт", опередивший подопечных Слуцкого в турнирной таблице, в гостях победил "Далянь Инбо" (1:0).

По итогам 30 туров "Шанхай Порт" набрал 66 очков, "Шанхай Шэньхуа" - 64. Для итоговой победы в чемпионате подопечным Слуцкого была необходима победа "Далянь Инбо", поскольку в случае равенства очков "Шанхай Порт" расположился бы выше благодаря лучшему показателю личных встреч (2:1, 1:1).

"Шанхай Шэньхуа" во второй раз подряд под руководством Слуцкого стал серебряным призером чемпионата Китая. Российский тренер возглавляет клуб с декабря 2023 года. В последнем сезоне до прихода специалиста в команду она финишировала пятой.

"Шанхай Порт" в третий раз подряд завоевал чемпионский титул. Также клуб становился победителем национального первенства в 2018 году. По этому показателю "Шанхай Порт" сравнялся с "Шаньдун Тайшань" и уступает только "Гуанчжоу". На счету рекордсмена восемь побед в чемпионате Китая.