Фигуристка Щербакова успела сдать экзамен после ритм-танца на Гран-при

Анна Щербакова и Егор Гончаров занимают третье место после ритм-танца на этапе Гран-при в Омске

Анна Щербакова и Егор Гончаров © Петр Ковалев/ ТАСС

ОМСК, 22 ноября. /ТАСС/. Фигуристка Анна Щербакова, выступающая в танцах на льду с Егором Гончаровым, успела сдать экзамен в университете после ритм-танца на этапе Гран-при России в Омске. Об этом она рассказала журналистам.

Дуэт занимает третье место после ритм-танца, набрав 74,33 балла.

"Мы вчера летели ночью, и сна было недостаточно. Вчера вечером я заснула в 9:40 и до 6 утра, ни разу не проснувшись, крепко и сладко поспала. Мотивирует ли конкуренция? Добавляет азарта, подстегивает. Но атмосфера очень позитивная, со всеми смеемся и болтаем. Я еще хочу похвастаться, я успела после ритм-танца сдать экзамен в университете. Что за предмет? Социальная ответственность СМИ. Что сложнее - сдать экзамен или выступить с ритм-танцем? Выступить с ритм-танцем", - отметила Щербакова.

Произвольный танец спортсмены представят 23 ноября.