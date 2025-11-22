Устенко рад лидерству на Гран-при из-за более позднего подъема на тренировки

ОМСК, 22 ноября. /ТАСС/. Фигурист Евгений Устенко, выступающий с Екатериной Мироновой в танцах на льду, рад лидерству после ритм-танца на этапе Гран-при России в Омске, потому что можно встать попозже на тренировку перед произвольным танцем. Об этом он рассказал журналистам.

Миронова и Устенко лидируют после ритм-танца на этапе Гран-при России в Омске, набрав 77,80 балла.

"Пока выдыхать нельзя, завтра еще целый день, малой медали нет за ритм-танец, итог будет завтра. Ехалось нормально, хорошо, мы были сфокусированы, - рассказала Миронова. - Давит ли лидерство после ритма? Я не соединяюсь с этой мыслью, чтобы это не давило. По спине - более-менее, живу. Восстанавливаюсь все еще".

"Сфокусированы были, может, даже чересчур, но нормально. Как готовились к арене? Мы вернулись с этапа в Красноярске, начали готовиться с фишками, многие так делают. Сюда приехали, тренировка была на другой арене. Там показалось, что арена стандартная была. Привыкнуть пришлось. Хорошо, что попали во вторую разминку, можно проснуться чуть попозже, нежели к первой", - добавил Устенко.

Произвольный танец спортсмены представят 23 ноября.