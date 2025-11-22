Борис Игнатьев отметил, что работа Слуцкого в Китае вызывает гордость

"Шанхай Шэньхуа" во второй раз подряд под руководством Леонида Слуцкого завоевал серебряные медали чемпионата Китая

Главный тренер "Шанхай Шэньхуа" Леонид Слуцкий © Fred Lee/ Getty Images

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Работа россиянина Леонида Слуцкого в китайском "Шанхай Шэньхуа" вызывает гордость за отечественную тренерскую школу. Такое мнение ТАСС высказал бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев.

Ранее "Шанхай Шэньхуа" во второй раз подряд под руководством Слуцкого завоевал серебряные медали чемпионата Китая.

"Замечательный успех, в чемпионате много тренеров, но призером стал наш специалист. Слуцкий и в России себя достойно показал с точки зрения творчества и результата. Это гордость за нашу школу. Хочется, чтобы наши специалисты побольше работали за границей, результаты в России позволят им уезжать. Футбол, наверное, в гору у нас пойдет, если появится новая плеяда хороших тренеров. Поздравляю Леонида Викторовича с замечательным успехов, желаю продолжать творить на китайской земле и развивать любовь к нашему футболу", - отметил Игнатьев.

Слуцкий возглавляет клуб с декабря 2023 года. В последнем сезоне до прихода специалиста в команду она стала пятой в чемпионате страны.