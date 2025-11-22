Горбачева планирует исполнить четверной прыжок на Гран-при в Омске

Произвольную программу на этапе Гран-при России в Омске фигуристки представят 23 ноября

Редакция сайта ТАСС

Алина Горбачева © Петр Ковалев/ ТАСС

ОМСК, 22 ноября. /ТАСС/. Фигуристка Алина Горбачева планирует исполнить четверной сальхов в произвольной программе на этапе Гран-при России в Омске. Об этом она рассказала журналистам.

Горбачева лидирует после короткой программы, набрав 73,08 балла. На этапе Гран-при России в Москве спортсменка заняла второе место.

"Сегодня было довольно волнительно после тренировки особенно. Рада, что смогла собраться, справиться. В целом прокат получился рабочий. Конечно, уже намного лучше, чем в Москве было, но еще очень много где можно улучшиться, - отметила Горбачева. - Я очень люблю, когда много зрителей. Чем больше, тем лучше. Они отдают свою энергетику, очень переживают, радуются, мне кажется, вместе со спортсменами".

"Успела ли отдохнуть после предыдущего этапа? С одной стороны, успела отдохнуть, восстановиться, с другой стороны, в плане эмоций, наверное, даже не успела отойти от предыдущих соревнований. Кажется, что одни за другими прям подряд совсем. Сложно ли перестроиться по часовым поясам? Если хорошо поспать и выспаться, в целом я быстро перестраиваюсь. Но сегодня ночью не очень получилось поспать, причем уснула хорошо, а потом проснулась и ночью не могла долго уснуть, - рассказала Горбачева. - Мне обычно сложнее всего на третий день. Буду ли пробовать завтра четверной? Да, буду катать с сальховом".

Ранее источник сообщил ТАСС, что Горбачева готовилась к этапу в Омске на "Навка Арена". "Это был экстренный момент, так как на нашей арене холодно, у нас сломалось отопление, поэтому вынуждены были кататься на другой арене. Арена очень комфортная, мне понравилось", - поделилась фигуристка.

Произвольную программу фигуристки представят 23 ноября.