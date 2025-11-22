Муравьева довольна короткой программой на этапе Гран-при на 85%

Фигуристка идет третьей после короткой программы

Софья Муравьева © Петр Ковалев/ ТАСС

ОМСК, 22 ноября. /ТАСС/. Фигуристка Софья Муравьева осталась довольна исполнением короткой программы на этапе Гран-при России в Омске на 80-85%. Об этом она рассказала журналистам.

Муравьева идет третьей после короткой программы, набрав 71,18 балла.

"Хорошие, положительные ощущения, все хорошо. Прокатом довольна на 80-85%. Нельзя ли переставить каскад во вторую половину? Там всего лишь 50 с чем-то сотых, мы посчитали с тренерами, пришли к выводу, что я лучше сделаю в первой половине и наберу больше плюсов, нежели буду полпроката зажиматься, - сказала Муравьева. - Пока что делаю такой вариант, чтобы быть увереннее в себе".

"Я не чувствую себя петербурженкой, родилась в Москве и считаю себя москвичкой. Я люблю Питер, люблю Москву, по Москве скучаю, в Питере мне все нравится. Раньше никогда не понимала, когда говорили, что в Москве все очень быстро, а в Питере медленнее. Сейчас я это понимаю. Живу не так долго в Питере, меньше полугода. Я не езжу на метро, близко живу, на машине 10 минут. Машину не купила, пока на квартиру коплю. Где хочу купить? Когда накоплю, тогда и буду решать", - добавила Муравьева.

Произвольную программу фигуристки представят 23 ноября.