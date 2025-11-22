Садкова не ожидала, что станет второй в короткой программе на Гран-при

Фигуристка заняла второе место по итогам короткой программы на этапе Гран-при России в Омске

ОМСК, 22 ноября. /ТАСС/. Фигуристка Дарья Садкова не ожидала, что попадет в тройку лидеров по итогам короткой программы на этапе Гран-при России в Омске. Об этом она рассказала журналистам.

Садкова идет второй после короткой программы, набрав 71,21 балла. Лидирует Алина Горбачева (73,08 балла), третье место занимает Софья Муравьева (71,18).

"Я на самом деле не ожидала, что буду в тройке, потому что думала, что все девочки, которые выступали после меня, выступят так же чисто, и им поставят больше, - сказала Садкова. - Я рада, но у нас маленький отрыв. Завтра будет борьба за пьедестал. Сегодня было тяжеловато катать. У меня было ощущение, как будто я устала, у меня не так много сил. Но тем не менее чисто откатала. Лутц немного был кривоватый, я даже в моменте очень сильно испугалась. Когда я вылетела в лутц немного кривовато, у меня началась паника, но потом я все-таки сказала себе, что нужно держаться, необходимо устоять на ноге, и уже добавила хороший тройной тулуп. Возможно, смена часовых поясов [повлияла]".

"Еще сегодня была тренировка чуть позже, чем обычно, в 10:30, и был перерыв меньше, чем обычно перед соревнованиями. Обычно я успеваю поспать немного, а сегодня не удалось. И я на 20 минут прилегла в какой-то надежде, что смогу немного поспать, но не получилось, потому что я еще всегда обычно немного переживаю, присутствует мандраж. Даже если я мысленно не накручиваю себя", - отметила фигуристка.

На этапе Гран-при России в Казани Садкова заняла второе место.

"Мне меньше сегодня понравился прокат, чем на этапе Гран-при в Казани. Возможно, смазанные ощущения из-за того, что первый каскад был выполнен не так хорошо, как я его могу делать и делала до этого, - поделилась спортсменка. - На баллы ориентировалась, и все равно прикидываю себя в голове, кому сколько могут поставить, у кого-то могут быть компоненты повыше, чем у меня, например, у Сони Муравьевой или у Сони Акатьевой, потому что они более опытные спортсменки, и, наверное, будет справедливо, если будут компоненты ставить больше, чем мне".