У экс-футболиста ЦСКА и сборной России Алдонина выявили тяжелое заболевание

Заболевание требует длительного и дорогостоящего лечения

Редакция сайта ТАСС

Евгений Алдонин © Дмитрий Рогулин/ ТАСС

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Бывший футболист сборной России и московского ЦСКА Евгений Алдонин страдает от тяжелого заболевания. Об этом сообщила пресс-служба Российской премьер-лиги (РПЛ).

Организация начала сбор средств для помощи семье игрока.

"Иногда в жизни происходят события, которые требуют полного единства и взаимовыручки вне зависимости от клубных пристрастий. Сейчас наша помощь очень нужна Евгению Алдонину, бывшему игроку и капитану сборной России, победителю Кубка УЕФА в составе ЦСКА, двукратному чемпиону России, пятикратному обладателю кубка страны. У него выявлено тяжелое заболевание, требующее длительного и дорогостоящего лечения. На плечах Евгения - уход и воспитание двух маленьких детей, и для успешной борьбы с болезнью ему требуется финансовая помощь", - говорится в заявлении.

"Евгений Алдонин принес российскому футболу огромную пользу не только по ходу карьеры игрока, но и после ее завершения. Он регулярно проводил мастер-классы для юных футболистов, участвовал в проектах, способствующих развитию и популяризации футбола в регионах. Теперь наша очередь поддержать его в сложной ситуации", - заключили в организации.

Алдонину 45 лет. Он выступал за ЦСКА с 2004 по 2013 год. За клуб полузащитник провел 315 матчей в различных турнирах, забив 13 мячей и отдав 17 голевых передач. Вместе со столичным клубом пять раз выиграл Кубок России (2005, 2006, 2008, 2009, 2011), четыре раза - суперкубок страны (2004, 2006, 2007, 2009), дважды стал чемпионом России (2005, 2006), в 2005 году завоевал Кубок УЕФА. Эта победа стала первой для российских клубов в еврокубках.

До перехода в ЦСКА Алдонин защищал цвета волгоградского "Ротора", после ухода из армейского клуба играл за саранскую "Мордовию", нижегородскую "Волгу" и красногорский "Зоркий". За сборную России он провел 29 матчей, в которых отметился 1 результативной передачей. В ее составе принимал участие в чемпионате Европы 2004 года.