Акинфеев попал в стартовый состав ЦСКА на матч РПЛ со "Спартаком"

Он не играл с 5 октября

Редакция сайта ТАСС

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев © Сергей Савостьянов/ ТАСС

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Вратарь столичного ЦСКА Игорь Акинфеев впервые с октября попал в стартовый состав команды и сыграет в матче 16-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского "Спартака". Об этом сообщила пресс-служба ЦСКА.

В стартовый состав армейцев также вошли Данил Круговой, Мойзес, Игорь Дивеев, Матвей Лукин, Родриго Вильягра, Иван Обляков, Кирилл Глебов, Милан Гайич, Матвей Кисляк, Тамерлан Мусаев.

Акинфееву 39 лет, он получил травму голеностопа в матче со "Спартаком" в 11-м туре РПЛ (3:2) и был заменен по ходу второго тайма, игра прошла 5 октября. С того момента ворота армейцев защищал Владислав Тороп, он выходил в стартовом составе команды в шести матчах подряд.

С первых минут у "Спартака" на поле выйдут Александр Максименко, Кристофер Ву, Александер Джику, Игорь Дмитриев, Даниил Денисов, Эсекьель Барко, Маркиньос, Наиль Умяров, Роман Зобнин, Жедсон Фернандеш, Манфред Угальде. Матч с ЦСКА пропустят нападающие "Спартака" Ливай Гарсия и Тео Бонгонда, которые восстанавливаются после повреждений, полученных в сборных. От травмы также продолжает восстанавливаться Даниил Зорин.

Игра пройдет в субботу и начнется в 16:45 мск.