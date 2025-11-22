"Балтика" сыграла вничью с "Оренбургом" в матче РПЛ

Встреча завершилась со счетом 0:0

Редакция сайта ТАСС

Главный тренер "Балтики" Андрей Талалаев © Виталий Невар/ ТАСС

ТАСС, 22 ноября. Калининградская "Балтика" со счетом 0:0 сыграла вничью с "Оренбургом" в гостевом матче 16-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встречу из-за дисквалификации пропустил главный тренер "Оренбурга" Ильдар Ахметзянов. По итогам игры с московским "Локомотивом" (0:1) он был дисквалифицирован на два матча РПЛ.

"Балтика" занимает 5-е место в турнирной таблице РПЛ с 29 очками, команда продлила серию без поражений в РПЛ до шести встреч. "Оренбург" идет на 14-й позиции, набрав 12 очков.

В следующем туре "Балтика" примет московский "Спартак" 29 ноября, "Оренбург" в этот же день сыграет в гостях против столичного ЦСКА.