Гуменник заявил, что на ОИ-2026 его устроит такой же прокат, как на Гран-при

На этапе Гран-при в Омске фигурист получил 105,06 балла за прокат короткой программы

Петр Гуменник © Петр Ковалев/ ТАСС

ОМСК, 22 ноября. /ТАСС/. Фигуриста Петра Гуменника устроил бы такой же прокат короткой программы на Олимпийских играх, как на этапе Гран-при России в Омске. Об этом он рассказал журналистам.

Гуменник лидирует после короткой программы на этапе Гран-при в Омске, набрав 105,06 балла. В сентябре он выиграл квалификационный олимпийский турнир в Пекине.

"Два турнира подряд? Я вот уже второй раз так пробую, в первый раз я к прокатам готовился после Пекина, сейчас опять два раза подряд выступаю, - отметил Гуменник. - Я не сталкиваюсь со сложностями, мне кажется, через два недели порой даже сложнее, потому что нужно какое-то время восстановиться, какое-то время нужно начать отдыхать перед стартом, чтобы стать более свежим. А когда подряд идут - можно совместить".

"Можно что-то лучше еще сделать? Чтобы еще лучше что-то сделать, нужно уже подумать. Неделю назад я упал с лутца, сейчас для этого оценки нужен профессиональный взгляд, я даже сам не могу сказать. Если бы такой прокат получился на Олимпиаде, устроило бы? Думаю, да", - сказал Гуменник.

Фигурист признался, что обращает внимание на баллы. "Обращаю внимание на баллы, распечатки всегда смотрю, чтобы понимать, где можно делать более уверенно, чтобы улучшить оценки. Без обратной связи сложно прогрессировать. Удивило ли, что столько баллов? Да, не думал, что столько баллов получу. К тому же в этом сезоне, когда судейство стало строже, я думал, что если будет 100, это уже будет супер", - заключил Гуменник.

Произвольную программу фигуристы представят 23 ноября.