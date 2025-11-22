Шахматист Непомнящий считает, что "Спартаку" надо добавить в стабильности

Красно-белые занимают шестое место в турнирной таблице чемпионата страны

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Московскому футбольному клубу "Спартак" необходимо добавить в стабильности для набора очков. Такое мнение ТАСС высказал российский шахматист и болельщик "Спартака" Ян Непомнящий.

В матче 16-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) "Спартак" примет столичный ЦСКА. Встреча начнется в 16:45 мск.

"Сложно сказать, что будет. ЦСКА в целом сейчас играет очень прилично, делит первое место по очкам, проводит хороший сезон, мы ["Спартак"] вроде местами хорошо, но нестабильно. Но главное в стабильности добавить, чтобы очки набирать, это игра за шесть очков, главное забить побольше, пропустить поменьше. Дерби - всегда огонь и эмоции. С ЦСКА такое дерби более классическое", - сказал Непомнящий.

"Спартак" набрал 25 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ. ЦСКА с 33 очками располагается на 2-й строчке.