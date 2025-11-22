Шахматист Есипенко поборется за выход в финал Кубка мира на тай-брейке

Россиянин и китаец Вэй И дважды сыграли вничью в классических партиях

Андрей Есипенко © Эрик Романенко/ ТАСС

НЬЮ-ДЕЛИ, 22 ноября. /ТАСС/. Россиянин Андрей Есипенко белыми фигурами сыграл вничью с китайцем Вэем И во второй партии полуфинала Кубка мира по шахматам. Турнир проходит в Индии.

Первая партия также не выявила победителя. 23 ноября соперники определят сильнейшего на тай-брейке в быстрые шахматы. В другом полуфинале узбекистанские шахматисты Нодирбек Якуббоев и Жавохир Синдаров также завершили обе партии вничью.

Кубок мира завершится 26 ноября. Победителем прошлого турнира, который состоялся в 2023 году, стал норвежец Магнус Карлсен, он не принимал участия в нынешнем розыгрыше. Три лучших спортсмена по итогам соревнования отберутся на турнир претендентов.