Фигурист Семененко оценил свой прокат на этапе Гран-при в Омске

Спортсмен занимает второе место после короткой программы

Евгений Семененко © Софья Сандурская/ ТАСС

ОМСК, 22 ноября. /ТАСС/. Фигурист Евгений Семененко считает, что неплохо выступил в короткой программе на этапе Гран-при России в Омске. Об этом Семененко рассказал журналистам.

Семененко идет вторым после короткой программы, набрав 92,38 балла.

"Неплохо, не считая первый элемент, можно было чуть лучше сделать, но как есть. Старался компенсировать эту ошибку на других элементах - дорожке, вращениях, - рассказал Семененко. - Успел восстановиться после предыдущего этапа? Скорее всего, тут больше идет движение не на восстановление, а на поддержку того состояния. Потом уже можно будет выдохнуть. Размер площадки непривычный, предпринял определенные меры".

"Как конкуренция? Мне кажется, каждому спортсмену хочется выиграть, чтобы соперники приезжали послабее, это с точки зрения спортсменов. С точки зрения зрителей - им интереснее наблюдать, когда идет упорная борьба. А нам - раз приехали, надо выступать", - добавил Семененко.

Произвольную программу фигуристы представят 23 ноября.