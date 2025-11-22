Группа "Город 312" исполнила ряд своих хитов перед матчем "Спартак" - ЦСКА

Матч пройдет в субботу на "Лукойл-Арене"

© Рустам Шарафутдинов/ ТАСС

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Музыканты поп-рок-группы "Город 312" исполнили ряд своих хитов на разогреве перед матчем 16-го тура Мир - Российской премьер-лиги между московскими "Спартаком" и ЦСКА. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Матч пройдет на "Лукойл-Арене" и начнется в 16:45 мск.

На стадионе группа исполнила такие хиты, как музыку из альбомов "213 дорог", "Вне зоны доступа", песню "Останусь".