Дмитрий Кагарлицкий стал игроком хоккейного клуба "Сочи"

Контракт с хоккеистом рассчитан до конца текущего сезона

Редакция сайта ТАСС

Дмитрий Кагарлицкий © Валерия Калугина/ ТАСС

СОЧИ, 22 ноября. /ТАСС/. Хоккейный клуб "Сочи" подписал контракт с нападающим Дмитрием Кагарлицким. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Срок соглашения рассчитан до конца сезона-2025/26.

Заместитель генерального директора "Сочи" по спортивным операциям Вадим Покотило отметил, что Кагарлицкий поможет усилить командный дух. "Кагарлицкий - опытный и мастеровитый игрок, один из самых узнаваемых хоккеистов лиги. Уровень его навыков позволит нам усилить игру в нападении и большинстве. Не стоит забывать и о его авторитете. Он поможет усилить командный дух. Это опытный хоккеист, которого нам не хватало во многих ключевых моментах. Надеемся, что Дмитрий быстро вольется в состав и поможет нам в решении поставленных задач", - сказал заместитель генерального директора "Сочи" по спортивным операциям Вадим Покотило, комментарий которого приводит пресс-служба клуба.

Кагарлицкому 36 лет, в прошлом сезоне он выступал за нижегородское "Торпедо". Также форвард играл за подмосковный "Атлант", новокузнецкий "Металлург", "Донбасс", череповецкую "Северсталь", московское "Динамо", петербургский СКА и казанский "Ак Барс". Всего Кагарлицкий провел в Континентальной хоккейной лиге 816 матчей, в которых набрал 533 (196 + 337) очка по системе "гол + пас".