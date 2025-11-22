Мишина и Галлямов считают арену в Омске счастливой для себя

Они лидируют после короткой программы на этапе Гран-при России в Омске

ОМСК, 22 ноября. /ТАСС/. "G-Drive Арена" в Омске является счастливой для фигуристов Анастасии Мишиной и Александра Галлямова, выступающих в спортивных парах. Такое мнение они высказали журналистам.

Мишина и Галлямов лидируют после короткой программы на этапе Гран-при России в Омске, набрав 76,64 балла.

"Для нас это второй этап, поэтому я бы сказала, что мы сюда приехали более спокойными. Первый старт был достаточно волнительный, прокаты - это немного другое. На соревнованиях присутствует больше волнения. Есть разница, когда выступаешь на арене, на которой уже выступал раньше, и на новой для себя. Для нас эта арена не новая, здесь мы либо все соревнования, либо большинство выигрывали, арена для нас счастливая", - отметила Мишина.

"Хороший рабочий прокат. Не все идеально сложилось, не на 100%. Есть что дорабатывать до чемпионата России. Как арена? Единственный момент - потолки черные, у Насти темный костюм, я терялся на подкрутке, на ощущениях приходилось ловить. Заставило ли по-другому подойти к этому этапу то, что не все получилось на предыдущем? Да все так же. Готовились, не первый и не второй сезон выступаем на арене, у нас есть четкой план, как готовиться. Всякое бывает, перешагнули и идем дальше", - добавил Галлямов.

Произвольную программу фигуристы представят 23 ноября.