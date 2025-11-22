Фигуристка Петросян выступит вне конкурса на этапе Гран-при в Омске

Соревнования в Омске завершатся 23 ноября

Аделия Петросян © Софья Сандурская/ ТАСС

ОМСК, 22 ноября. /ТАСС/. Фигуристка Аделия Петросян выступит вне конкурса на этапе Гран-при России в Омске. Об этом ТАСС сообщили в оргкомитете турнира.

Ранее Петросян выступила на этапах Гран-при в Магнитогорске и Москве. Оба турнира фигуристка выиграла.

"Аделия Петросян выступит вне конкурса на этапе Гран-при России в Омске. Фигуристка представит омской публике произвольную программу", - сообщили ТАСС в оргкомитете.

