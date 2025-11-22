Фигуристка Петросян выступит вне конкурса на этапе Гран-при в Омске
Редакция сайта ТАСС
15:32
ОМСК, 22 ноября. /ТАСС/. Фигуристка Аделия Петросян выступит вне конкурса на этапе Гран-при России в Омске. Об этом ТАСС сообщили в оргкомитете турнира.
Ранее Петросян выступила на этапах Гран-при в Магнитогорске и Москве. Оба турнира фигуристка выиграла.
"Аделия Петросян выступит вне конкурса на этапе Гран-при России в Омске. Фигуристка представит омской публике произвольную программу", - сообщили ТАСС в оргкомитете.
Соревнования в Омске завершатся 23 ноября.