"Спартак" обыграл ЦСКА в первом матче после отставки Станковича

Встреча завершилась со счетом 1:0

Редакция сайта ТАСС

Полузащитник "Спартака" Эсекьель Барко и полузащитник ЦСКА Родриго Вильягра © Александр Щербак/ ТАСС

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Футболисты московского "Спартака" со счетом 1:0 обыграли столичный ЦСКА в матче 16-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на домашнем стадионе "Спартака".

Мяч на 43-й минуте забил Игорь Дмитриев. Полузащитник забил дебютный гол в составе "Спартака" в РПЛ и стал первым российским игроком красно-белых, который смог отличиться в текущем сезоне чемпионата России.

"Спартак" провел первый матч после отставки с поста главного тренера серба Деяна Станковича. Его обязанности исполняет Вадим Романов, который стал первым тренером "Спартака", выигравшим дебютный матч у ЦСКА. Ранее в роли наставника красно-белых в играх с армейцами дебютировали Александр Старков и Паоло Ваноли. Обе встречи завершились в пользу ЦСКА.

Вратарь армейцев Игорь Акинфеев провел первый матч с октября, когда в игре первого круга со "Спартаком" (3:2) получил травму.

"Спартак" набрал 28 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ. ЦСКА с 33 очками располагается на 2-й строчке.

В следующем туре "Спартак" на выезде сыграет с калининградской "Балтикой", ЦСКА примет "Оренбург". Обе встречи пройдут 29 ноября.