Петросян провела тренировку в Омске перед произвольной программой

Фигуристка выступит вне конкурса на этапе Гран-при в Омске

Редакция сайта ТАСС

Аделия Петросян © Валерий Шарифулин/ ТАСС

ОМСК, 22 ноября. /ТАСС/. Фигуристка Аделия Петросян провела индивидуальную тренировку на этапе Гран-при России в Омске по окончании коротких программ на турнире. Об этом ТАСС источник.

Как ранее сообщал ТАСС, фигуристка выступит вне конкурса на этапе Гран-при в Омске.

"Аделия провела индивидуальную тренировку в Омске после коротких программ участников", - сообщил источник.

Соревнования в Омске завершатся 23 ноября.