Петросян провела тренировку в Омске перед произвольной программой
15:57
ОМСК, 22 ноября. /ТАСС/. Фигуристка Аделия Петросян провела индивидуальную тренировку на этапе Гран-при России в Омске по окончании коротких программ на турнире. Об этом ТАСС источник.
Как ранее сообщал ТАСС, фигуристка выступит вне конкурса на этапе Гран-при в Омске.
"Аделия провела индивидуальную тренировку в Омске после коротких программ участников", - сообщил источник.
Соревнования в Омске завершатся 23 ноября.