Алаев заявил, что бывший футболист Алдонин находится в сложнейшей ситуации

Ранее стало известно, что Евгений Алдонин страдает от тяжелого заболевания

Президент РПЛ Александр Алаев © Сергей Фадеичев/ ТАСС

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Бывший игрок московского ЦСКА и сборной России по футболу Евгений Алдонин находится в сложнейшей ситуации. Об этом журналистам рассказал президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев.

Ранее пресс-служба РПЛ сообщила, что Алдонин страдает от тяжелого заболевания.

"У него сложнейшая ситуация. Он борец, был борцом на поле. Уверен, что справится с этой ситуацией", - сказал Алаев.

"Есть спорт, а есть ситуации, когда нужно бороться за жизнь. Поэтому пользуюсь случаем и прошу всех поддержать", - добавил он.

Алдонину 45 лет. Он выступал за ЦСКА с 2004 по 2013 год. За клуб полузащитник провел 315 матчей в различных турнирах, забив 13 мячей и отдав 17 голевых передач. Вместе со столичным клубом пять раз выиграл Кубок России (2005, 2006, 2008, 2009, 2011), четыре раза - суперкубок страны (2004, 2006, 2007, 2009), дважды стал чемпионом России (2005, 2006), в 2005 году завоевал Кубок УЕФА. Эта победа стала первой для российских клубов в еврокубках.

До перехода в ЦСКА Алдонин защищал цвета волгоградского "Ротора", после ухода из армейского клуба играл за саранскую "Мордовию", нижегородскую "Волгу" и красногорский "Зоркий". За сборную России он провел 29 матчей, в которых отметился 1 результативной передачей. В ее составе принимал участие в чемпионате Европы 2004 года.