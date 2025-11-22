Романов рассказал, как взаимодействовал в "Спартаке" со Станковичем

Деян Станкович 11 ноября покинул пост главного тренера "Спартака"

Деян Станкович © Сергей Фадеичев/ ТАСС

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Взаимодействие исполняющего обязанности главного тренера "Спартака" Вадима Романова с бывшим наставником красно-белых Деяном Станковичем велось честно. Об этом Романов рассказал журналистам.

"Спартак" в первом матче под руководством Романова одержал победу над ЦСКА в матче 16-го тура Мир - Российской премьер-лиги со счетом 1:0. Романов входил в тренерский штаб Станковича и сменил серба, который покинул должность 11 ноября.

"Мы со Станковичем взаимодействовали плотно и честно. У него было много идей, какие-то работали, какие-то нет - это футбол. Было мало времени, чтобы что-то поменять. Важно было не сломать, а подкорректировать, что что-то не работало", - сказал Романов.

В следующем матче РПЛ "Спартак" на выезде сыграет с "Балтикой", встреча состоится 29 ноября. До этого в ответном матче 1/4 финала Фонбет - Кубка России "пути РПЛ" "Спартак" сыграет в гостях с "Локомотивом" 26 ноября, первая встреча команд завершилась победой красно-белых (3:1).