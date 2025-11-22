Хачатурянц назвал московский "Спартак" лучшим клубом мира

По словам Ашота Хачатурянца, он хотел бы поработать в "Спартаке"

Ашот Хачатурянц © Сергей Карпухин/ ТАСС

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Бывший президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Ашот Хачатурянц считает московский "Спартак" лучшим клубом мира. Об этом Хачатурянц рассказал журналистам.

"Предложений о работе в "Спартаке" не было, были только слухи. Это лучший клуб не страны, а мира. Была бы большая честь здесь поработать, но мешает отсутствие предложения", - сказал Хачатурянц.

Хачатурянцу 57 лет, с 2021 по 2022 год он занимал пост президента РПЛ. Также он входил в состав исполкома Российского футбольного союза (РФС) и возглавлял экспертно-судейскую комиссию при президенте организации.

"Спартак" занимает 6-е место в чемпионате России, набрав 28 очков в 16 играх.