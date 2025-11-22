Некрасов заявил, что санкции против "Лукойла" не отразятся на "Спартаке"

В октябре Министерство финансов США включило компанию "Лукойл" и ее дочерние структуры в новый пакет американских санкций

Редакция сайта ТАСС

Генеральный директор "Спартака" Сергей Некрасов © Кирилл Кухмарь/ ТАСС

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Санкции против компании "Лукойл" не отразятся на футболистах и тренерах московского "Спартака". Об этом журналистам заявил генеральный директор клуба Сергей Некрасов.

В октябре Министерство финансов США включило нефтедобывающую компанию "Лукойл" и ее дочерние структуры в новый пакет американских санкций. "Лукойл" является генеральным партнером "Спартака".

"Нет. "Лукойл" не перестанет поддерживать футбольный клуб, без сомнения. Это не отразится ни на игроках, ни на тренерах", - сказал Некрасов, отвечая на вопрос ТАСС.

"Спартак" набрал 28 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата России по футболу.