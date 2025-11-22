Гендиректор "Спартака" считает, что у Романова прекрасное будущее в клубе
16:44
МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Исполняющий обязанности главного тренера московского футбольного клуба "Спартака" Вадим Романов имеет прекрасное будущее. Такое мнение журналистам высказал генеральный директор красно-белых Сергей Некрасов.
Романов был назначен исполняющим обязанности главного тренера "Спартака" 11 ноября после отставки Деяна Станковича. В первом матче под руководством российского специалиста "Спартак" со счетом 1:0 обыграл столичный ЦСКА.
"Будущее Вадима Романова в "Спартаке" прекрасное", - сказал Некрасов.
"Спартак" набрал 28 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата России.