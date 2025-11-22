"Спартак" первым пропустил 100 шайб в сезоне КХЛ

В субботу красно-белые уступили минскому "Динамо" со счетом 0:6

ТАСС, 22 ноября. Московский "Спартак" стал первой командой, пропустившей 100 шайб в текущем регулярном чемпионате Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В субботу красно-белые со счетом 0:6 на выезде уступили минскому "Динамо". По 98 шайб пропустили тольяттинская "Лада", челябинский "Трактор" и новосибирская "Сибирь".

"Спартак" после 29 матчей набрал 31 очко и занимает 7-е место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ.