"Спартак" первым пропустил 100 шайб в сезоне КХЛ
16:47
ТАСС, 22 ноября. Московский "Спартак" стал первой командой, пропустившей 100 шайб в текущем регулярном чемпионате Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
В субботу красно-белые со счетом 0:6 на выезде уступили минскому "Динамо". По 98 шайб пропустили тольяттинская "Лада", челябинский "Трактор" и новосибирская "Сибирь".
"Спартак" после 29 матчей набрал 31 очко и занимает 7-е место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ.