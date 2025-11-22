Челестини отметил высокий уровень РПЛ

Он возглавил ЦСКА в июне

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини © Сергей Савостьянов/ ТАСС

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Уровень футбола в Мир - Российской премьер-лиге является высоким. Такое мнение высказал журналистам главный тренер ЦСКА Фабио Челестини.

ЦСКА потерпел поражение в матче 16-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Спартака" со счетом 0:1. Челестини возглавил ЦСКА в июне.

"Я знал, что еду в очень соревновательную лигу. Сейчас я увидел классическое дерби, 40 тыс. человек на трибунах, игроки в техническом плане очень хорошие. Я думал, что еду в большую лигу, нахожу этому подтверждение", - сказал Челестини.

В следующем матче РПЛ ЦСКА 29 ноября примет "Оренбург". В ответном матче 1/4 финала Фонбет - Кубка России "пути РПЛ" красно-синие 26 ноября примут махачкалинское "Динамо".