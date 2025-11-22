Ву назвал заслуженной победу "Спартака" над ЦСКА в матче РПЛ

Красно-белые обыграли ЦСКА со счетом 1:0

Редакция сайта ТАСС

Кристофер Ву © Александр Щербак/ ТАСС

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Футболисты московского "Спартака" заслужили победу над столичным ЦСКА в матче 16-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Такое мнение ТАСС высказал защитник красно-белых Кристофер Ву.

В субботу "Спартак" на своем поле обыграл ЦСКА со счетом 1:0.

"Рад, что мы сегодня победили, думаю, мы это заслужили. Сегодня было много эмоций и борьбы. Дерби всегда является особенным матчем, и было приятно играть при такой поддержке болельщиков. Я надеюсь, что мы будем добавлять в следующих играх", - сказал Ву.

"Спартак" набрал 28 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ.