Захарян впервые с февраля вышел с первых минут на матч чемпионата Испании

МАДРИД, 22 ноября. /ТАСС/. Российский полузащитник "Реал Сосьедад" Арсен Захарян впервые с 23 февраля вышел в стартовом составе команды на матч чемпионата Испании по футболу.

"Реал Сосьедад" на выезде встречается с "Осасуной" в рамках 13-го тура.

Россиянин проводит за "Реал Сосьедад" седьмой матч в текущем сезоне чемпионата Испании, в шести предыдущих он выходил на замену. 29 октября Захарян впервые с февраля вышел в стартовом составе "Реал Сосьедад". Он провел на поле 72 минуты в матче 1/64 финала Кубка Испании с командой "Негрейра" (3:0) и забил гол. 23 февраля полузащитник провел тайм в матче чемпионата с "Леганесом" и отметился забитым мячом.

Захаряну 22 года. Он выступает за "Реал Сосьедад" с августа 2023 года. В прошлом сезоне полузащитник забил один мяч и отдал одну результативную передачу в четырех матчах в разных турнирах. Всего россиянин забил три гола за испанскую команду.

"Реал Сосьедад" набрал 13 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице. "Осасуна" с 11 очками располагается на 17-й строчке.