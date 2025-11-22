"Рубин" обыграл "Ахмат" и прервал четырехматчевую серию без побед в РПЛ

Встреча завершилась со счетом 1:0

Редакция сайта ТАСС

© Егор Алеев/ ТАСС

КАЗАНЬ, 22 ноября. /ТАСС/. Казанский "Рубин" со счетом 1:0 победил грозненский "Ахмат" в домашнем матче 16-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ).

Забитым мячом отметился Мирлинд Даку (75-я минута). В этой встрече форвард получил желтую карточку, которая стала для него четвертой в текущем чемпионате. Даку из-за дисквалификации пропустит матч 17-го тура против петербургского "Зенита".

"Рубин" прервал четырехматчевую безвыигрышную серию в РПЛ (два поражения, две ничьих). "Ахмат" потерпел четвертое поражение в РПЛ подряд.

"Рубин" занимает 7-е место в турнирной таблице РПЛ, на счету команды 23 очка. "Ахмат" с 16 очками располагается на 11-й строчке. В следующем туре казанская команда 30 ноября на выезде сыграет с петербургским "Зенитом", "Ахмат" в тот же день примет московское "Динамо".