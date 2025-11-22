Российские тхэквондисты выиграли три золотые медали в первый день ЧЕ-2025

Чемпионами Европы стали Идар Багов, Рафаиль Аюкаев и Маргарита Близнякова

ЖЕНЕВА, 22 ноября. /ТАСС/. Россияне завоевали три золотые медали в первый день чемпионата Европы по тхэквондо. Соревнования проходят в Швейцарии.

Чемпионами Европы стали Идар Багов (весовая категория до 58 кг), Рафаиль Аюкаев (свыше 80 кг) и Маргарита Близнякова (до 57 кг). Серебряные медали завоевали олимпийский чемпион Владислав Ларин (свыше 80 кг) и Ирина Рогозина (до 49 кг).

Чемпионат Европы завершится 23 ноября. Российские спортсмены выступают в нейтральном статусе.