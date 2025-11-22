Российские шахматистки вышли в финал командного чемпионата мира

В полуфинале россиянки обыграли сборную Китая

Редакция сайта ТАСС

© Сергей Фадеичев/ ТАСС

МАДРИД, 22 ноября. /ТАСС/. Российские шахматистки одержали победу над сборной Китая в полуфинале командного чемпионата мира. Турнир проходит в Испании.

Поединок состоял из двух матчей. В обоих россиянки одержали победу со счетом 2,5:1,5.

Финал пройдет 23 ноября.

Командный чемпионат мира проводится раз в два года. В 2021 году россиянки стали победительницами турнира, в 2023-м они пропускали соревнования из-за решения совета Международной шахматной федерации, который в 2022 году запретил сборным России и Белоруссии участвовать в соревнованиях под эгидой организации. В 2025 году россиянки допущены до турнира в нейтральном статусе.