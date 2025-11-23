Кучеров получил травму в матче НХЛ с "Вашингтоном"

Это произошло после удара в борт со стороны нападающего соперника Тома Уилсона

ВАШИНГТОН, 23 ноября. /ТАСС/. Нападающий "Тампы" Никита Кучеров получил травму в ходе матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с "Вашингтоном".

В начале второго периода Кучеров получил повреждение после удара в борт со стороны нападающего соперника Тома Уилсона и покинул площадку. 32-летний россиянин больше не вышел на лед. В нынешней игре он отметился голом и двумя передачами. Идет третий период, счет 4:3 в пользу "Вашингтона".

Кучеров является двукратным обладателем Кубка Стэнли, а также становился лучшим бомбардиром регулярного чемпионата НХЛ последние два сезона. В нынешнем сезоне он набрал по системе "гол + пас" 22 очка (10 + 12).