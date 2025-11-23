Овечкин прервал свою голевую серию, не набрав очков в матче с "Тампой"

На счету 40-летнего россиянина в нынешнем сезоне в 21 играх 20 очков по системе "гол + пас"

ВАШИНГТОН, 23 ноября. /ТАСС/. Капитан и нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин прервал свою серию из матчей с голами, не сумев набрать очков в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с "Тампой".

"Тампа" одержала победу со счетом 5:3. У победителей шайбы забросили Брендон Хэйгел (3-я и 12-я минуты), Оливер Бьоркстранд (6), Никита Кучеров (19) и Энтони Сирелли (56), у проигравших - Джастин Сурдиф (2), Джейкоб Чикран (26) и Этен Фрэнк (26). Кучеров после толчка на борт от Тома Уилсона в начале второго периода получил повреждение и в игру не возвращался.

Овечкин в последний раз не набирал очков в выездной игре 14 ноября против "Флориды" (3:6). На счету 40-летнего россиянина в нынешнем сезоне в 21 играх 20 очков по системе "гол + пас" (10+10). В регулярных чемпионатах он забросил 907 шайб, в апреле этого года Овечкин побил рекорд канадца Уэйна Гретцки по этому показателю (894). Овечкину, чтобы сравняться с Гретцки по абсолютному количеству голов (регулярный чемпионат и плей-офф), нужно забросить 32 шайбы.

32-летний Кучеров, помимо гола, отметился двумя голевыми передачами и в 19 матчах набрал 22 очка (10+12). Россиянин в 44-й раз набрал более одного очка в первом периоде и по этому показателю обошел в "Тампе" Стивена Стэмкоса. Также в 28-й раз Кучеров набрал три очка за период и по этому показателю сравнялся с Коннором Макдэвидом среди действующих игроков.

"Тампа" набрала 26 очков в 21 матче и вышла на второе место в Атлантическом дивизионе, "Вашингтон" с 24 очками находится на предпоследнем месте в столичном дивизионе. В следующем матче "Тампа" 25 ноября примет "Филадельфию", "Вашингтон" в этот же день примет "Коламбус".