Мичков и Грицюк подрались между собой в матче НХЛ

Обоим игрокам был выписан малый штраф

Нападающий "Филадельфии" Матвей Мичков © Emilee Chinn/ Getty Images

ВАШИНГТОН, 23 ноября. /ТАСС/. Российские нападающие "Филадельфии" и "Нью-Джерси" Матвей Мичков и Арсений Грицюк соответственно устроили между собой стычку в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Игра проходила в Филадельфии и завершилась победой хозяев со счетом 6:3. У победителей шайбы забросили Ноа Кейтс (10-я минута), Мичков (13), Тайсон Ферстер (обе на 13-й минуте), Бобби Бринк (32) и Тревор Зеграс (56), у проигравших - Тимо Майер (8), Нико Хишир (37, 44).

В конце первого периода Мичков и Грицюк среди прочих игроков схватились друг с другом и обменялись ударами. Обоим игрокам был выписан малый штраф. 20-летний Мичков выступает в НХЛ второй год, в 20 матчах он набрал 10 очков по системе "гол+пас" (5+5), прошедший матч стал для него 100-м в лиге. На счету Грицюка, который дебютировал в НХЛ, 10 очков (4+6) в 20 играх. Ранее Мичков и Грицюк выступали в СКА.

"Филадельфия" занимает четвертое место в Столичном дивизионе, в 20 матчах набрав 25 очков, "Нью-Джерси" в этом же дивизионе идет на втором месте с 27 очками в 21 игре. В следующем матче 25 ноября "Филадельфия" на выезде сыграет с "Тампой", "Нью-Джерси" в этот же день примет "Детройт".