"Монреаль" обыграл "Торонто" в НХЛ, Демидов отдал две голевые передачи

На счету россиянина 17 очков в 21 матче нынешнего сезона

Редакция сайта ТАСС

Нападающий "Монреаля" Иван Демидов © Brett Holmes/ Getty Images

ОТТАВА, 23 ноября. /ТАСС/. "Монреаль" дома со счетом 5:2 обыграл "Торонто" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Лэйн Хатсон (13-я минута), Ноа Добсон (14, 25), Джош Андерсон (34, 58). У "Торонто" отличились Оливер Экман-Ларссон (38), Вильям Нюландер (55).

Российский нападающий "Монреаля" Иван Демидов отметился двумя результативными передачами. В текущем сезоне форвард провел 21 матч в НХЛ и набрал 17 (4 гола + 13 голевых передач) очков.

Обе команды выступают в Атлантическом дивизионе. "Монреаль" занимает пятое место с 25 очками после 21 матча. "Торонто" идет на седьмом месте, у команда 21 очко после 22 игр. В следующем матче "Монреаль" на выезде сыграет с "Ютой" в ночь на 27 ноября по московскому времени, "Торонто" тогда же проведет выездной матч против "Коламбуса".