Малкин вышел на 27-е место по очкам в НХЛ

Нападающий "Питтсбурга" отметился голевой передачей в матче с "Сиэтлом" и довел число набранных очков в лиге до 1 370

Редакция сайта ТАСС

Нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин © Andrew Mordzynski/ Getty Images

ВАШИНГТОН, 23 ноября. /ТАСС/. Российский нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин вышел на чистое 27-е место по набранным очкам в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В ночь на воскресенье "Питтсбург" дома со счетом 2:3 проиграл "Сиэтлу". Малкин отметился голевой передачей и довел число набранных очков в лиге до 1 370 (520 голов + 850 голевых передач). По этому показателю он обошел канадца Джонни Буцика (1 369 очков; 556+813). На 26-м месте располагается американец Майк Модано (1 374; 561+813). Лидером лиги по набранным очкам является канадец Уэйн Гретцки (2 857; 894+1 963).

Малкин набрал 24-е очко в сезоне, на счету россиянина 6 голов и 18 голевых передач.

Капитан "Питтсбурга" канадец Сидни Кросби забросил одну шайбу и отдал один голевой пас, став шестым игроком в истории лиги с 500 матчами с двумя и более набранными очками. Лидером по этому показателю является Гретцки (824 игры), также в пятерку лидеров входят чех Яромир Ягр (540), канадцы Марсель Дионн (513), Марк Мессье (513) и Горди Хоу (511).