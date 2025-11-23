Подколзин забросил победную шайбу "Эдмонтона" в матче с "Флоридой" в НХЛ

Россиянин стал автором четвертого гола своей команды, отличившись на 27-й минуте

Редакция сайта ТАСС

Нападающий "Эдмонтона" Василий Подколзин © Bruce Bennett/ Getty Images

ВАШИНГТОН, 23 ноября. /ТАСС/. Российский нападающий "Эдмонтона" Василий Подколзин стал автором победной шайбы в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Флориды".

Встреча прошла в ночь на воскресенье и завершилась победой "Эдмонтона" со счетом 6:3. Подколзин стал автором четвертого гола своей команды, отличившись на 27-й минуте. В текущем сезоне россиянин забросил 4 шайбы, также на его счету 5 голевых передач в 24 играх.

Российский голкипер "Флориды" Сергей Бобровский начал игру с первых минут, отразил 13 бросков из 17 и был заменен после шайбы Подколзина. Вместо него на лед вышел россиянин Даниил Тарасов, отразивший все 12 бросков по своим воротам. Две последние шайбы гости забросили в пустые ворота.