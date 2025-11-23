Турнир по тхэквондо на призы Храмцова в будущем может пройти в Новороссии

Первый Всероссийский турнир по тхэквондо на призы олимпийского чемпиона Максима Храмцова прошел в Нижневартовск

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 23 ноября. /ТАСС/. Всероссийский турнир по тхэквондо на призы олимпийского чемпиона Максима Храмцова в будущем планируется провести на Донбассе с мастер-классами для участников. Об этом сообщил ТАСС Храмцов.

Храмцов учился в школе в Нижневартовске и является воспитанником местной спортивной школы. С 3 по 6 ноября в Нижневартовске прошел первый Всероссийский турнир по тхэквондо на призы олимпийского чемпиона Максима Храмцова. Соревнования состоялись среди юношей и девушек в 20 весовых категориях в каждой возрастной группе. Идею мероприятия поддержали власти Югры и глава региона Руслан Кухарук.

"С огромным удовольствием провел бы турнир в новых регионах. Если будет возможность провести здесь межрегиональный турнир, чтобы ребята могли посостязаться, было бы здорово. Я готов организовать и провести это мероприятие, если найдутся партнеры и спонсоры, - соответствующий опыт есть", - сказал собеседник агентства.

Храмцов пояснил, что Донецкая Народная Республика (ДНР) и Луганская Народная Республика (ЛНР) - очень важные площадки для таких мероприятий, поскольку ребята в этих регионах крайне нуждаются в спортивных соревнованиях и давно не выезжали на турниры.

Ранее главный тренер сборной России Вадим Иванов сообщил ТАСС, что Храмцов взял небольшую паузу в карьере. Как сообщал агентству тренер атлета Александр Лашпанов, спортсмену надо восстановиться и провести реабилитацию из-за различных травм. Храмцову 27 лет, он является победителем Олимпийских игр в Токио, также в его в активе золотые медали чемпионата мира (2017) и чемпионатов Европы (2018, 2021).