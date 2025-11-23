Нападающий "Рейнджерс" Панарин набрал 900-е очко в НХЛ

Россиянин отличился в матче с "Ютой"

Редакция сайта ТАСС

Нападающий "Рейнджерс" Артемий Панарин © Alex Goodlett/ Getty Images

ВАШИНГТОН, 23 ноября. /ТАСС/. "Юта" дома со счетом 3:2 обыграла "Нью-Йорк Рейнджерс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Джон-Джейсон Петерка (11-я минута), Клейтон Келлер (32), Ник Десимон (48). У "Рейнджерс" отличились Владислав Гавриков (16), Артемий Панарин (29).

Панарин достиг отметки в 900 очков в НХЛ. Российский нападающий забросил свою 308-ю шайбу в регулярных чемпионатах, также на его счету 582 результативные передачи. В текущем сезоне Панарин набрал 20 (6 голов + 14 голевых передач) очков. Гавриков, помимо заброшенной шайбы, отметился голевым пасом в эпизоде с голом Панарина. В текущем сезоне защитник набрал 8 (3+5) очков.

Защитник "Юты" Михаил Сергачев не отметился результативными действиями. Голкипер "Рейнджерс" Игорь Шестеркин провел матч на скамейке запасных.

"Рейнджерс" занимают последнее, восьмое место Столичного дивизиона, команда набрала 22 очка в 23 матчах. "Юта" занимает четвертое место Центрального дивизиона с 25 очками после 22 игр. В следующем матче "Рейнджерс" примут "Сент-Луис" в ночь на 25 ноября по московскому времени, "Юта" в этот же день дома сыграет с "Вегасом".