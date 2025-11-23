СМИ: Андрей Свечников может покинуть клуб НХЛ "Каролина"

Россиянин недоволен количеством игрового времени в "Каролине"

Нападающий "Каролины" Андрей Свечников © Jared C. Tilton/ Getty Images

ВАШИНГТОН, 23 ноября. /ТАСС/. Российский нападающий Андрей Свечников проинформировал руководство клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Каролина" о готовности обмена из команды. Об этом сообщил журналист Эллиотт Фридман.

По информации источника, Свечников недоволен количеством игрового времени в "Каролине".

Свечникову 25 лет, он выступает за "Каролину" на протяжении всей карьеры в НХЛ с 2018 года. В текущем сезоне россиянин забросил семь шайб и отдал пять голевых передач в 21 матче. Всего за "Каролину" Свечников провел 499 игры, в которых забросил 158 шайб и отдал 218 результативных передач.