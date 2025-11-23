Третьяк не ожидал, что "Динамо" отправит в отставку Кудашова

"Динамо" объявило об отставке Кудашова с поста главного тренера 17 ноября

Редакция сайта ТАСС

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк © Сергей Бобылев/ ТАСС

МОСКВА, 23 ноября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Решение московского хоккейного клуба "Динамо" об отставке главного тренера Алексея Кудашова стало неожиданным. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.

"Динамо" объявило об отставке Кудашова 17 ноября, объявив, что решение произошло по инициативе клуба.

"Это для всех было неожиданным, и для меня тоже. "Динамо" неплохую игру показывало, но это внутренняя кухня. Хотя команда входила в пятерку лидеров конференции", - сказал Третьяк.

Под руководством исполняющего обязанности главного тренера Вячеслава Козлова "Динамо" проиграло "Спартаку" (2:4) и "Сибири" (3:4 по буллитам).