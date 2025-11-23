В ЦСКА раскрыли характер травмы Кругового после матча со "Спартаком"

Защитник был заменен из-за травмы в первом тайме

Редакция сайта ТАСС

Защитник ЦСКА Данил Круговой (справа) © Александр Щербак/ ТАСС

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Защитник ЦСКА Данил Круговой получил ушиб передней подвздошной ости подвздошной кости таза в матче 16-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским "Спартаком". Об этом ТАСС сообщил врач ЦСКА Эдуард Безуглов.

В субботу ЦСКА в гостях уступил "Спартаку" со счетом 0:1. Круговой был заменен в первом тайме.

"У Кругового ушиб передней подвздошной ости и сухожилий вокруг. В течение двух-трех дней будем смотреть динамику. Думаю, что будем готовить к "Оренбургу", - сказал Безуглов.

В следующем туре ЦСКА примет "Оренбург" 29 ноября.